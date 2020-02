CENTRO SERVIZI FRATELLI BASILE- UNA CONSULENZA A 360° SULLE POLIZZE PER VIAGGIARE SICURI E CON MENO SPESE

Sta quasi per tagliare il primo anno di vita il Centro Servizi Fratelli Basile, importante punto di riferimento per gli automobilisti andato ad affiancare la storica Carrozzeria Fratelli Basile (in via Lucento 81/10 sempre a Torino).

Un Centro Servizi che ha come suo punto di forza la vendita e consulenza sulle polizze assicurative. Ogni cliente potrà portare, senza impegno, la sua attuale polizza e farla valutare gratuitamente, per capire se effettivamente le garanzie presenti e le condizioni contrattuali sono realmente di qualità e tutelanti (pensiamo ai massimali, franchigie, scoperti). Una valutazione che esula da una eventuale consulenza per una nuova polizza, quindi un servizio essenziale. Il Centro si appoggia ai migliori marchi del settore (Allianz, Italiana e piattaforma Sermetra) e fornisce anche pareri professionali su noleggio a breve, medio e lungo termine, ma è anche concessionaria con finanziamenti in sede. Inoltre disbriga tutte le pratiche auto più comuni.

Centro Servizi Fratelli Basile, corso Brescia 28 Torino.

Telefono: 011.2388859.

Orari: da lunedì a venerdì 9-13, 14-17,

info@fratellibasile.net