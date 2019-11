CENTRO SERVIZI FRATELLI BASILE- DOPPIO IMPEGNO E DOPPIA CONVENIENZA, IL MONDO DELL’AUTO A 360°

Da otto mesi i fratelli Basile si sono fatti in due. Alessandro e Mattia da anni gestiscono con professionalità la Carrozzeria Fratelli Basile di via Lucento 81/10 a Torino. L’idea vincente e rivoluzionaria, unica nel suo genere in città, è stata quella di aprire un Centro Servizi strettamente collegato per fornire ai clienti un servizio a 360°. In corso Brescia quindi c’è la possibilità di accedere a tutte le prestazioni collegate al mondo dell’auto. Vendita e consulenza sulle polizze assicurative (Allianz, Italiana e piattaforma Sermetra), pareri professionali su noleggio a breve, medio e lungo termine, ma anche concessionaria con finanziamenti in sede. E poi tutte le pratiche auto più comuni, a cominciare dalle volture, dal rinnovo patenti, dalle immatricolazioni. Qui poi si possono prenotare tutti i servizi da effettuare in Carrozzeria. Un’idea felice e vincente, che ha già preso piede.

Centro Servizi Fratelli Basile, corso Brescia 28 Torino.

Telefono: 011.2388859.

Orari: da lunedì a venerdì 9-13, 14-17,

info@fratellibasile.net