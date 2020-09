Centro Sperimentale di Cinematografia, al “Cinema Massimo” la consegna dei diplomi

Un ritardo non fa mai piacere, men che meno se riguarda una proclamazione che arriva a completamento di un impegnativo ciclo di studi. Se però il diploma è quello assegnato dal Centro Sperimentale di Cinematografia, il ritardo può tradursi in un dato interessante: nei mesi di stop forzato causa Covid19, infatti, i venti creativi che questa sera riceveranno al Cinema Massimo l’agognato certificato si sono fatti già valere nel campo dell’animazione. Chi vincendo premi, chi trovando lavoro, chi seguendo progetti personali, tutti sono già impegnati nella produzione e i loro corti, in proiezione per la prima volta a Torino, stanno facendo il giro d’Europa: “Finito il triennio, il Csc segue ancora i diplomati sia nei tirocini aziendali sia, per un anno, nel circuito dei festival specializzati, i più importanti dal punto di vista professionale – dichiara la direttrice didattica Chiara Magri che conferirà gli attestati insieme alla direttrice generale Monica Cipriani e al preside della Scuola Nazionale di Cinema Adriano De Santis – La concorrenza? Arriva soprattutto dalla Francia e poi da Germania, Gran Bretagna, Danimarca. Il Covid non ci ha fermati: a differenza di altri settori dell’audiovisivo, l’animazione ricorreva all’online anche prima”.

L’inizio della cerimonia è previsto alle 17 con la proiezione di un successo 2019 targato Csc, quel “Whatever Happened to Darwin?” che ha vinto il prestigioso “Corto d’Argento 2020 SNGCI”. Quindi spazio ai cinque corti di diploma di quest’anno. Il più blasonato è “En rang par deux, incontro con Aliou e Afif” di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti e Viola Mancini, già premiato nei festival “Imaginaria” e “Animaphix”. Gli altri, iscritti a sei concorsi, sono: “Casus belli” di Marta Marini, Andrea Monnet, Camilla Pannone, Elena Rossi e Francesca Sudano; “Posto 42” di Andreana Boatta, Filippo Di Piramo, Alice Di Natale e Nicola Giacomelli, “Sidérea” di Elisa Bonandin, Fiorella Cecchini, Isabel Matta, Carlotta Vacchetti e l’intenso “Abdìta” di Valentina Giorgi, Arianna Morganti, Dennis Pezzolato e Giulia Zanette.