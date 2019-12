NUOVO CENTRO STUDI 90- LEZIONI PRIVATE E RECUPERO ANNI IN UN AMBIENTE IDEALE

Da quasi trent’anni il Nuovo Centro Studi 90 di Torino, in pieno centro, è il posto ideale per quegli studenti (ma anche le loro famiglie) che hanno bisogno di un supporto durante l’anno scolastico tanto con le ripetizioni classiche, quando con i problemi legati al recupero anni. A dirigere le lezioni è la dottoressa Silvia Casali che ha impostato da sempre il Centro come un luogo per soddisfare le esigenze degli studenti che vanno dagli 11 ai 19 anni (Scuole Medie e Superiori quindi), in un ambiente caloroso e tranquillo, con un corpo insegnanti qualificato anche nei casi di ragazzi con problemi di apprendimento (certificati Dsa) o che necessitano di particolari attenzioni.

Nuovo Centro Studi 90, via Nizza 31, Torino.

Telefono: 011.6691161.

Orario: 9-17 lun ven .

Email: nuovocentrostudi90@gmail.com