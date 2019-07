NUOVO CENTRO STUDI 90 – Studiare sempre e studiare bene anche a luglio e agosto.

Il Nuovo Centro Studi 90 di Torino, in via Nizza 31, quasi nel centro della città, rappresenta il luogo giusto per ogni studente in cerca della propria strada o di un nuovo percorso di studi.

Condotto da 29 anni dalla dottoressa Silvia Casali, l’istituto opera da sempre per aiutare gli studenti e le famiglie a risolvere nel modo migliore i problemi scolastici. Anche quelli legati al recupero anni e ai recuperi estivi che in questo periodo vanno per la maggiore e per i quali il Nuovo Centro Studi 90 rimane sempre aperto (tranne i dieci giorni intorno a ferragosto).

Alla base della filosofia dell’istituto c’è il desiderio di offrire una serie di servizi per ogni grado di istruzione in un ambiente cordiale e sereno avvalendosi di un corpo insegnanti preparato anche nei casi di ragazzi con problemi di apprendimento (certificati Dsa) o che necessitano di particolari attenzioni umane.

Nuovo Centro Studi 90, via Nizza 31, Torino.

Telefono: 011.6691161.

Orario: 9-17.

Email: nuovocentrostudi90@gmail.com