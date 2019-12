Centrocampo a pezzi e il tridente non basta: quanti guai per Sarri

Continassa, abbiamo un problema. Anzi più di uno, visto che la Supercoppa ha dimostrato quanto sia corta la coperta che Maurizio Sarri sta tirando addosso alla sua squadra. In fondo lui andava ripetendolo da tempo che il tridente è tanto suggestivo quanto scomodo da sopportare per gli altri. E alla fine la manifestazione è evidente.

In questi momento, anche perché sono stati quattro mesi a tutta birra complice il testa a testa con l’Inter in campionato, la Juve appare incapace di rimanere compatta, accorciare la distanza tra i reparti, pressare e portare il baricentro avanti in fase di non possesso. E a soffrirne è soprattutto la mediana, incarnata da Pjanic. Lui in Arabia se l’è cavata, senza strafare, ma è evidente che lì in mezzo molto non funziona: «Abbiamo grandi responsabilità perché indossiamo una maglia pesante – ha scritto il bosniaco sui social – ma abbiamo il dovere di essere sempre all’altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare».

In realtà lì in mezzo Sarri da inizio stagione ne ha alternati tanti ma ha trovato poche risposte. Emre Can è stato sacrificato fin da subito. Rabiot e Ramsey, che pure sono arrivati a costo zero, per ora hanno avuto un peso specifico quasi pari al loro prezzo quanto a rendimento nella Juve. Khedira, sempre alla prese con problemi fisici, ha inciso ad intermittenza e Matuidi spesso viene preso in mezzo senza essere aiutato anche perché Alex Sandro a difendere non ha mai imparato. E poi c’è Bentancur che un vero salto di qualità non l’ha mai fatto. Domenica è stato cacciato, uscendo ha anche preso a male parole Maresca che era quarto uomo ed è probabile per lui un doppio turno di squalifica.

Il tridente quindi si giustifica con la produzione offensiva, che certo non manca, ma non garantisce nulla. Quei tre non hanno l’istinto dei difensori, nemmeno l’aplomb e così il centrocampo di Inzaghi domenica ha pasteggiato a piacere. Ma come se non bastasse, ora in gruppo ci sono anche i desaparecidos. Come De Ligt che non è ancora un caso ma può diventarlo. Fino ad un mese fa era insostituibile e quindi non era nemmeno in conto il fatto di metterlo in discussione. Dalla sconfitta con la Lazio, quella in campionato, però l’olandese è sparito. Con il Bayer è stato fuori perché affaticato, poi panchina con l’Udinese, la Samp e a Riad.

Unica consolazione in questo fine anno, ma non è poco, il conto economico della Uefa che ha ufficializzato le cifre destinate ai club per la Champions 2018/2019. Juve quarta in questa speciale classifica con 95,5 milioni di euro da mettere in cassa contro i 117 del Barcellona, i 111 del Liverpool e i 101 del Tottenham.