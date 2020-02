C’era la città dell’auto: così Torino ha perso 9mila operai dal 2008

Per quella che era la capitale italiana dell’automobile è una ecatombe. Una strage, seppur lenta come la peggiore delle agonie. Sono 9mila, infatti, i posti di lavoro persi nel solo settore automotive in dieci anni all’ombra della Mole, che superano i 46mila allargando l’orizzonte a tutto il Piemonte. Una crisi non più «transitoria» ma «strutturale» per Fiom, Fiom e Uilm, che uniranno le forze in piazza Castello, giovedì e venerdì, per snocciolare i numeri e le storie di quella Vertenza Torino che vede la nostra provincia come la più cassintegrata d’Italia, con 23 milioni di ore richieste nel 2019 e una crescita del 31% rispetto al 2018. «Ormai non siamo più una città del nord, lo confermano i numeri che ci vedono dietro al Lazio e la Toscana», chiosa severo il segretario dell Fiom, Edi Lazzi, guardando il grafico che segna il picco negativo di vendite e produzione delle “quattroruote”.

