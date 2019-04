«C’erano altre soluzioni: libero per scelta del pm ma non ci sono errori»

Ndiaje Migui era stato liberato senza essere identificato ma questo non significa che ci sia stato un errore. Ne è convinto il questore, Giuseppe De Matteis, che ieri ha spiegato cosa è successo negli uffici di via Grattoni lo scorso 29 marzo, quando Migui – il senegalese che il giorno di Pasqua ha cercato di uccidere due poliziotti in via Cuneo – era stato prima arrestato e poi rilasciato.

Come mai Migui è stato rilasciato senza essere identificato?

«Non è la prima volta che accade un fatto del genere. In alcuni casi il Pm di turno autorizza l’utilizzo di mezzi coattivi e in altri no. Ci sono dei vincoli giuridici. Esistevano anche altre soluzioni, come portarlo al Cpr. In occasione del secondo episodio, l’aggressione del giorno di Pasqua, il fermato è stato sedato e gli sono state prese le impronte digitali, in accordo con la procura, anche perché in quel momento era diventato evidente che si trattava di un soggetto pericoloso».

