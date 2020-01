Fa davvero tenerezza, impossibile non provare un moto di compassione per questo giovanissimo esemplare di cerbiatto rimasto impigliato – chissà come – all’interno di una ringhiera.

Piange a dirotto, si lamenta, cerca disperatamente di divincolarsi, ma non ci riesce. Per fortuna arrivano alcune persone che, in qualche maniera, trovano il modo di tirarlo fuori dai guai e di farlo tornare a correre in libertà.