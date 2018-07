Cerca di adescare studentessa: il prof condannato a due anni

È stato condannato a due anni di reclusione il professore che cercò di adescare una sua studentessa di 14 anni con messaggi e foto erotiche. L’imputato, G.P., 55 anni, di Torino, insegnava presso la scuola secondaria di primo grado Gozzano di Caluso. Difeso dall’avvocato Massimo Campanale, era accusato del reato di adescamento di minore al fine di commettere violenza sessuale. Il processo si è concluso, con il rito abbreviato, ieri pomeriggio avanti al giudice monocratico Angela Rizzo del tribunale di Ivrea.

I fatti si svolgono tra il 2015 e il 2016. La piccola vittima residente in un comune del Canavese, che chiameremmo Giulia, aveva terminato la scuola secondaria di primo grado. Passato l’esame di terza si apprestava a cominciare la scuola secondaria di secondo grado. Un passo difficile nella vita di un’adolescente. Quando G.P., il suo ex insegnante di italiano, la contatta via Whatsapp e Messenger a lei sembra perfettamente normale. E all’inizio il tenore dei messaggi è, appunto, normale. Il professore e l’allieva parlano di argomenti scolastici, della scelta della nuova scuola, poi lo scambio epistolare continua nel corso dell’anno. Secondo le accuse, l’imputato entra sempre più in confidenza, domanda delle nuove amicizie, delle materie e dei voti, dà consigli e ascolta le confidenze di Giulia. Il rapporto diventa sempre più intimo e le attenzioni dell’insegnante si spostano presto alla sfera sentimentale e, poi, sessuale. Il tono dei messaggi è più “spinto” e hot. «Chi frequenti?», «Hai un fidanzatino?», poi va oltre, chiede dei suoi rapporti sessuali e delle sue preferenze in fatto di sesso. Presto le reali intenzioni dell’imputato diventano palesi, quando le racconta delle proprie esperienze sessuali e, infine, le invia foto di sè stesso nudo. A gennaio 2016, Giulia si confida con le amiche, queste lo riferiscono alle professoresse e la notizia arriva ai genitori della ragazzina. L’ultimo episodio avviene il 16 marzo quando G.P. avrebbe fissato un appuntamento con Giulia, per prendere un gelato assieme. Un appuntamento a cui si presenta il padre, ma l’imputato non si fa trovare. A quel punto scattano le denunce.

Ieri l’epilogo del procedimento di primo grado. La difesa ha già annunciato il ricorso in appello, una volta conosciute le motivazioni della sentenza. A seguito di questa denuncia, nel dicembre del 2017, il professore è stato sospeso dall’insegnamento. La condanna emessa dal magistrato eporediese prevede anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.