Tragedia nella notte in provincia di Torino e precisamente a Pont Canavese. Un rumeno di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è morto folgorato mentre stava cercando, probabilmente, di rubare rame da una cabina dell’Enel in via Roma.

A chiamare i soccorsi è stata una connazionale della vittima. Sull’episodio indagano i carabinieri.

IMMAGINE REPERTORIO