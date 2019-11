Cerca di scavalcare il cancello di casa: 18enne resta impigliata e muore strangolata

Tragedia, la notte scorsa, in una villetta di via Canton Prelle, a Loranzé, piccolo comune del Canavese a un tiro di schioppo da Ivrea, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in maniera terribile, nel tentativo di scavalcare il cancello di casa.

NON VOLEVA SVEGLIARE I FAMILIARI

La vittima era rientrata a casa dopo una serata trascorsa in discoteca con gli amici. Aveva dimenticato le chiavi e, per non svegliare i familiari e la sorella, ha evidentemente pensato di scavalcare la recinzione metallica dell’abitazione.

IMPIGLIATA AL CANCELLO, MUORE STRANGOLATA

Tuttavia, nel farlo, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori giunti sul posto, la 18enne è rimasta impigliata al cancello con il collo del maglioncino e non è riuscita a liberarsi: la giovane è morta praticamente strangolata.

LA MACABRA SCOPERTA DELLA SORELLA

La sorella ha scoperto il corpo senza vita della ragazza soltanto al risveglio ed ha subito contattato il 118 ma per lei non c’era già più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri del locale distaccamento dell’Arma che stanno ora sentendo e facendo tutti i rilievi del caso.