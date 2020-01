Accoltella il figliastro, poi cerca di strangolare la compagna intervenuta per difenderlo. Arrestato [LE FOTO]

E' successo ieri sera in un appartamento di via Bovetti, a Mirariofi sud

Ha cercato di uccidere il figliastro e poi ha tentato di strangolare la compagna intervenuta per difenderlo. E’ successo ieri pomeriggio, a Torino, in un appartamento di via Bovetti, a Mirafiori sud.

I VICINI CHIAMANO LE FORZE DELL’ORDINE

L’uomo, un 56enne originario di Catania, è stato immobilizzato e poi arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile giunti rapidamente sul posto dopo la segnalazione al 112. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, preoccupati per le urla.

ACCOLTELLATO IN BAGNO

La malcapitata, Rita, è un’operaia di 49 anni. Suo figlio Davide è un giovane di 25: l’aggressore lo ha colpito ripetutamente con un coltello da cucina, nel bagno dell’alloggio di via Bovetti, proprio a ridosso del box doccia.

TRENTA GIORNI DI PROGNOSI

Trasportato all’ospedale delle Molinette, il giovane è stato preso in cura dai medici che hanno stilato una prognosi, per lui, di trenta giorni. Non è in pericolo di vita ma è stato tenuto a lungo sotto osservazione prima di essere dimesso. La madre, fortunatamente, non ha riportato lesioni.

AGGRESSORE GIA’ NOTO ALLE FORZE DELL’ORDINE

L’aggressore violento è risultato già noto agli ambienti investigativi. In passato, infatti, era già stato segnalato per vicende di maltrattamento.