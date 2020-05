Cerca di forzare cabina telefonica per raccogliere monete: arrestato 50enne

L'uomo, italiano, è stato colto sul fatto in possesso di una piastrina in metallo e di un apribottiglie

Stava armeggiando all’interno di una cabina telefonica in corso Giulio Cesare a Torino, in possesso di una piastrina di metallo ed un apribottiglie, nel tentativo di forzare il contenitore raccogli-monete. Sfortunatamente per lui, però, gli agenti della Squadra Volante in zona lo hanno notato e l’hanno arrestato prima che potesse fuggire con il bottino.

E’ accaduto giovedì. Accanto alla cabina telefonica, inoltre, era parcheggiata una bicicletta appartenente ad una compagnia di bike sharing, che l’uomo usava come mezzo. Con precedenti di Polizia e destinatario di un ammonimento del Questore emesso ad ottobre dello scorso anno, il reo è stato arrestato per tentato furto e denunciato per ricettazione.