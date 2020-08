A.A.A. cercansi attori e Porsche: al via il set con Vittoria Puccini

Esattamente tra due settimane inizieranno fra Torino e il Lago Maggiore le riprese di “La fuggitiva”, la fiction destinata alla Rai con Vittoria Puccini che si sarebbe dovuta girare a febbraio. L’attrice interpreterà una donna accusata dell’omicidio del marito. Ci sono voluti sette mesi per rimettere in piedi una macchina che il Covid aveva paralizzato e, salvo qualche esempio – è il caso del film “Sul più bello” le cui riprese sono terminate a luglio – il meglio, per quanto riguarda il cinema in città, deve ancora iniziare.

Una notizia che lascia ben sperare anche il vasto popolo degli aspiranti: aspiranti attori, aspiranti coprotagonisti, aspiranti figuranti fino alle aspiranti comparse. Sì, perché, nessuno meglio di Torino sa quanto le persone “comuni” abbiano preso d’assalto in questi ultimi anni i casting e come spesso i lavoretti sul set siano diventati una seconda occasione di guadagno o, quanto meno, di divertimento.

Per quanto riguarda “La fuggitiva” le belle notizie non mancano dato che il casting è già aperto. In particolare si cercano “attori amatoriali tra i 18 e i 60 anni; ambosessi tra i 18 e i 75 anni”, per non parlare della “Porsche Panamera rossa e delle berline (ammiraglie tipo Mercedes, Bmw, Audi)” che dovranno servire per alcune scene, il lavorò sarà retribuito. Per partecipare, mandare una mail all’indirizzo lafuggitivacasting@gmail.com allegando due foto (una in primo piano e l’altra intera) e una breve presentazione indicando nome e cognome, età, residenza, recapito telefonico e eventuali esperienze pregresse.

Tante le novità per partecipare fisicamente alla selezione una volta contattati dai responsabili. Ovviamente bisognerà presentarsi con la mascherina, portare con sé un’autocertificazione in cui si rendono note le proprie condizioni di salute, mantenere il distanziamento. È quanto specificato nell’annuncio di un altro casting che si terrà il 18 e 19 settembre presso la Film Commission Piemonte di via Cagliari destinato alla serie tv “Un pesce fuor d’acqua” di Ivan Pascal Sella e Rina Sundas. Tante le figure richieste le quali riceveranno un rimborso spese.

La macchina delle selezioni post Covid a Torino si è inaugurata già il 25 agosto con il casting per il cortometraggio “Spaiati” al quale si è potuto accedere solo su prenotazione. Tra gli altri appuntamenti da mettere in agenda, il 9 settembre il casting per lo spettacolo “Black Comedy” e il 12 settembre quello per il cortometraggio “Une Bouffèe D’air” diretto da Federico Caria (info. su www.fctp.it).