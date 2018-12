Cercansi mecenati al cimitero: «L’Angelo di Bistolfi a rischio»

Quasi sapesse che il destino potrebbe sfracellarlo al suolo da un momento all’altro, l’Angelo di marmo punta le sue due pupille severe, sprezzanti, oltre la teca in vetro che protegge i passanti da una qualsiasi fatalità. Un capolavoro dell’arte italiana firmato “Bistolfi – scultore”, tra il 1881 e il 1883, per cui il Comune sta ultimando un bando per salvarlo dall’ormai evidente decadimento. Nei mesi scorsi, infatti, la proprietà è passata a Palazzo Civico dopo l’abbandono della sepoltura da parte della famiglia Braida Fontanella.

«E ora siamo alla ricerca di un “mecenate”, nel vero senso della parola, non di uno sponsor», spiega senza reticenza Renata Santoro, che del Monumentale è conoscitrice preparata, nonché responsabile del settore Eventi e Percorsi turistici di Afc. «Servirebbero tra 20mila e 30mila euro per l’Angelo, le cui strutture in marmo che sorreggono dai lati l’opera sono gonfiate quasi al punto di rottura». Il danno sarebbe incalcolabile, qualora si presentasse lo scenario peggiore: il crollo. Un gioiello dell’arte funeraria, figlio di uno degli autori presenti al Vittoriale, erede di Odoardo Tabacchi e padre del simbolismo, rischierebbe l’oblio.

Ma quello che molti critici – a partire dalle lodi riservategli da Ugo De Filarte sulla “Gazzetta del Popolo” nel 1883 proprio per l’Angelo – hanno considerato il “poeta della Morte”, sue la Tomba Toscanini a Milano e la Cappella sepolcrale Vochieri a Frascarolo, si segnala per altre cinque opere al Monumentale di Torino. Tra queste, il bassorilievo “a plàt” in marmo per la Tomba Hess del 1923. O ancora, la Tomba Hofmann del 1921 al Primitivo, con la sua esedra in granito e un muro semicircolare lungo cui spiccano tre altorilievi femminili in bronzo: Dolore, Poesia e Amore.

Sensuali, velate e in stile modernista proprio come la donna che dispera appoggiata ad un masso ai piedi della croce sul Golgota per la Tomba Kuster, autore Pietro Canonica nel 1920. «Espressione d’un Liberty che sapendo incrociare erotismo e morte, si fa spazio persino dentro un cimitero» secondo Santoro. Un eventuale percorso nel Novecento non finirebbe qui, visto che tra gli artisti che hanno realizzato un’opera al Monumentale figurano anche Felice Casorati con la Tomba Morbidelli e il suo Mosaico Dubosc, capace di incrociare il periodo secessionista del pittore con il suo più tardo rivolgersi al neorinascimentale. E ancora, Pietro Della Vedova, con la Tomba Dettoni e Toesca di Castellazzo, Carlo Mollino con il suo Monumento al Partigiano, Umberto Mastroianni, Stefano Soffiantino e Giovan Battista Alloati con il suo Monumento all’Ardito Cherasco.

Ma il Monumentale – segnalato anche sul primo Atlante dei cimiteri con i percorsi turistici appena realizzato dal Ministero dei Beni artistici e culturali – potrebbe rivendicare un ruolo preminente non solo all’interno di un manuale di storia dell’arte. Con le sue migliaia di tumulazioni, generose di continue scoperte, potrebbe riscrivere anche la storia del post Risorgimento. Risale a pochi giorni fa, infatti, l’annuncio del ritrovamento di trentatré sepolture nello stesso interramento che ospita Silvio Pellico.

Gli studiosi dell’Opera Palazzo Barolo, Edoardo Accattino e Andrea Zonato hanno infatti scoperto che i marchesi Falletti di Barolo, dai quali Pellico fu accolto dopo la liberazione dal carcere Spielberg e per i quali amministrò per dieci anni le opere benefiche, come le case rifugio per le giovani strappate dalla strada, fecero inumare insieme al patriota i suoi amici e collaboratori di famiglia. «È una scoperta che permette di sfatare un luogo comune secondo cui Silvio Pellico sarebbe morto in povertà dopo lo Spielberg» rivela Andrea Zonato.

«Quel che ai più è ignoto è che Pellico sia stato per oltre dieci anni segretario particolare della marchesa Giulia di Barolo, nonché bibliotecario della casata» chiosa Zonato. In primavera comincerà il restauro della tomba da parte dell’Opera Barolo. Ma sono decine le sepolture artistiche e storiche che necessiterebbero di un restauro e una leva potrebbe essere l’Art Bonus, che consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico. E l’investimento sarebbe più che sicuro, anzi, potrebbe rivelarsi una scelta oculata dal momento che il turismo cimiteriale è una settore che interessa 400mila turisti italiani e 7 milioni solo nei paesi anglosassoni.

«A Torino l’interesse per il Monumentale è un fenomeno in crescita, aumentato dell’8,9%. Anche se non raggiunge i numeri dei Paesi del nord Europa, dove i cimiteri sono mete abituali» spiega ancora Renata Santoro. «Nella nostra città la maggior parte dei visitatori ha superato i 50 anni e rappresenta il 74,5% del totale ed è costituita principalmente da nostri concittadini. Il rimanente ha un’età tra i 35 e i 50 anni, e una piccola fascia sotto i 25 anni. Il Monumentale che fa parte dell’Associazione dei cimiteri storici europei è un museo a cielo aperto con oltre cinquecento personaggi illustri sepolti e numerosissime opere d’arte».