Cercatore di funghi disperso nei boschi di Locana: salvato dal Soccorso Alpino

Disavventura a…lieto fine, quella appena conclusasi, per un cercatore di funghi di 86 anni, rimasto ferito in seguito ad una caduta avvenuta nei boschi di Locana. L’uomo era atteso a casa per ora di pranzo. Non vedendolo rientrare, i familiari, preoccupati, hanno allertato i soccorsi.

TROVATO DAL SOCCORSO ALPINO

I tecnici del Soccorso Alpino, entrati in azione insieme alle unità cinofile, lo hanno trovato dopo alcune ore di ricerca. L’86enne si era fatto male ad un braccio e, nella caduta, aveva riportato alcuni traumi al costato. E’ stato affidato alle cure del personale del 118 per il successivo ricovero in ospedale.