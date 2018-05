L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. A dare l'allarme, questa mattina, è stato un amico che era con lui

Un cercatore di funghi è rimasto gravemente ferito, oggi a Forno di Coazze, a causa di una caduta in un canalone. I vigili del fuoco, nella zona per un’esercitazione, e il personale del soccorso alpino l’hanno imbragato e portato in salvo.

SOCCORSO IN CODICE ROSSO

