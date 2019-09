Cercatore di funghi torinese ferito e disperso nei boschi del Cuneese: ritrovato nella notte

Brutta avventura, per fortuna a lieto fine, per un 65enne di Torino, disperso nei boschi di San Damiano Macra, in val Maira, nel Cuneese: l’uomo, un cercatore di funghi, di cui si erano perse le tracce ieri sera quando non aveva fatto ritorno a casa, è stato ritrovato e messo in salvo dopo quasi quattro ore di ricerca.

SOCCORRITORI IN AZIONE

Grazie alle indicazioni fornite da un amico che frequenta spesso quella zona con il 65enne, le squadre del Soccorso alpino, i vigili del fuoco ed i carabinieri si sono messi a cercarlo lungo il vallone che dalla frazione Moschieres conduce al colle Margherita, e qui, quando l’orologio stava per scoccare l’una di notte, lo hanno rintracciato.

VITTIMA DI UNA CADUTA

Il cercatore di funghi torinese, come hanno accertato i soccorritori, era rimasto vittima di una caduta: non poteva muoversi a causa delle fratture riportate nell’incidente. E’ stato ricoverato nell’ospedale Santa Croce di Cuneo