«Cerchiamo spazi per gli anziani, ma servono più di 40mila euro»

Ginnastica dolce, corsi di pc, pittura o chitarra, musica e balli. È così che Tony Pesce, il presidente, si immagina il nuovo spazio della bocciofila Fleming, a Mirafiori Sud. Un posto dove poter svolgere quelle attività ricreative e culturali che nelle vicinanze scarseggiano o non ci sono proprio. «Questa zona offre pochissimo, specie per gli anziani. Noi vorremmo realizzare qualcosa di bello e utile allo stesso tempo». Indica l’area dove vorrebbe che tutto ciò prendesse vita, cioè oltre la cancellata che separa l’attuale prefabbricato di 60 metri quadri, costruito nel 2003, da un prato verde inutilizzato.

Del resto, lui la bocciofila l’ha già salvata una volta, nell’autunno dello scorso anno. «Il

presidente – racconta – era mancato ed era stato sostituito da un socio fondatore in via provvisoria, in vista di nuove elezioni». Che però non si erano svolte, sia per il mancato raggiungimento del numero minimo, sia perché nessuno voleva assumere la carica di presidente. Così hanno chiamato lui. «Ho accettato, certo, altrimenti avremmo dovuto chiudere».

Oggi Tony vede nella Fleming molto di più di una semplice bocciofila. «Le bocce o le carte non possono bastare. Si può e si deve fare di più». Un po’ come quando lui era all’Amis di Mappano, un’associazione culturale che annoverava anche musicisti e pittori e che, tra le varie attività, raccoglieva fondi per i bisognosi. «A una casa di riposo destinammo 10mila euro, tutti raccolti in una sola serata». Per fare il nuovo spazio della Fleming, invece, ce ne vorrebbero circa 40mila. Una cifra importante, forse troppo eccessiva per le casse del Comune o della Circoscrizione.

«Ma bisogna fare questo sforzo. Per il quartiere, affinché la Fleming diventi un centro di aggregazione molto più importante di quello che è oggi. Certo, noi da soli non possiamo raggiungere questa cifra, per questo chiediamo l’aiuto di tutti». La richiesta alla circoscrizione Due è già stata presentata. Non è semplice, ma Tony ci crede e con lui i 60 soci della Fleming. Una bocciofila costituitasi negli anni ’70 da un gruppo di amici, che edificarono due piccole baracche per divertirsi in mezzo all’anonimato delle case popolari. E che oggi sogna in grande, ma per un nobile scopo.