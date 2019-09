I buffet, si sa, sono terreno fertile per i furbetti. E per le furbette. Quello che succede nel corso di questa cerimonia, però, supera di gran lunga ogni possibile immaginazione. La fila per la prima mestolata degenera in rissa.

Protagoniste dell’acceso confronto due distinte signore che, prima compostamente e poi con sempre minore riguardo, se ne dicono di tutti i colori. Alla fine si passa dalle parole ai fatti: la mestolata arriva dritta in faccia!