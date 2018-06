C’ero, quindi è vero

Alla stazione di Piacenza una donna è stesa sui binari, con i soccorritori del 118 intorno: è scesa dal treno dalla parte sbagliata, ed è finita sotto le ruote. Le sarà amputata una gamba. Dal marciapiedi un ragazzo si fa un selfie con quella scena come sfondo e un fotografo lo coglie nell’insano gesto. Lo sdegno sui media e sui social è unanime: come si può farsi un selfie davanti a un corpo appena maciullato?

Passata l’indignazione, però, c’è posto per le riflessioni. In primis, sull’importanza odierna dell’immagine. Anche questo articolo, senza quella foto, ha meno forza. L’immagine è stata assente dai libri e dai giornali per secoli, o presente in rari casi con costosi cliché incisi a mano, poi è arrivata mamma fotografia con le figlie litografia e zincografia, e col loro basso costo le immagini sono dilagate sui media.

La gente le preferisce alle parole. Le capisce meglio. Con gli smartphone, poi, che permettono di condividere le foto sui social in tempo reale, l’immagine è diventata un idolo. La gente fotografa di tutto, oltre a se stessa: pizze, paesaggi, locali, solo per dire “io sono qua”. Se poi succede qualcosa d’inatteso, la tentazione del selfie è forte: lo si scatta per documentare il fatto, e ci si mette in mezzo come per garantire l’autenticità dell’immagine: “non è un fake, io c’ero”.

Quel giovane di Piacenza è la vittima tipica di questo fenomeno di “documentazione narcisistica”: senza selfie la società sarebbe meno reale anche per lui. Una volta solo i bambini e gli analfabeti avevano bisogno delle figure, adesso l’immagine ha preso il sopravvento sulle parole, sul racconto e sul pensiero. E’ triste, è stupido, ma non criminale.

