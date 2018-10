Certificato di antifascismo

Non c’è niente da fare. Non si tengono. Non ce la fanno. Erano troppo abituati a considerarsi i primi della classe, i possessori della verità rivelata, gli apostoli del bene, i punitori dei cattivi, che da quando hanno preso coscienza della loro agonia politica si sono incarogniti. Sto parlando dei compagni del Pd e del loro naufragio elettorale. Alle provinciali del Tentino-Alto Adige domenica scorsa hanno preso il 3,8% e sono quasi fuori dalla giunta. Vedremo alle Europee l’anno prossimo. Ma loro resistono nel “deep state”, l’apparato. Hanno lavorato bene e sodo i loro nonni e padri, dal ’45 in poi, per occuparlo. Hanno infiltrato sapientemente tutti i gangli della macchina pubblica e tutti i settori influenti come la cultura, la pubblica istruzione, l’informazione, la magistratura. Grazie a quest’ultima si erano addirittura liberati della balena bianca e del cinghialone (Dc e Psi) con la bufera (pilotata) di tangentopoli, e si apprestavano a comandare quando sono inciampati in Berlusconi. Ci han messo vent’anni, miliardi e veleno per farlo fuori, inseguendolo persino nell’alcova, ma l’hanno neutralizzato. Sembrava la volta buona e invece… poff! Gli si è sgonfiato il gommone. Il Pd retrocede e affonda sul tema banche-migranti. E loro? Loro, pateticamente, si aggrappano alla boa dell’antifascismo, che negli anni ’70 galleggiava ma adesso è fradicia. Eppure, niente. A Cervignano del Friuli la giunta rossa ha decretato su richiesta dell’Anpi che per occupare il suolo pubblico i commercianti dovranno esibire un “attestato di antifascismo”. Gli ultimi sussulti d’agonia di solito sono tragici. Questi, invece, sono comici.

collino@cronacaqui.it