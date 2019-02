Follia a Vercelli, Cerutti: “Subito Stati Generali contro la violenza”

“Convocherò gli Stati generali contro la violenza, bisogna fermare gli uomini capaci di simili atti“: cosi’ l’assessore ai Diritti della Regione Piemonte, Monica Cerutti, sulla vicenda della donna alla quale l’ex ha dato fuoco. “Il gravissimo episodio – afferma Cerutti – mi lascia sgomenta. Dobbiamo fare di più per impedire che quando c’è una denuncia, come in questo caso, la vittima di minacce e di violenza venga lasciata sola. In provincia di Vercelli a breve apriranno due nuovi centri antiviolenza, ma resta il problema di come impedire a uomini violenti di agire indisturbati fino a quando non è troppo tardi”.

A MARZO GLI STATI GENERALI

“A marzo – annuncia – convocheremo gli Stati Generali contro la violenza di genere in Piemonte. Inviterò questori, carabinieri, procure, avvocati, servizi sociali e sanitari, per fare il punto insieme alla rete dei nostri Centri antiviolenza. E’ necessario mettere insieme i dati, che troppo spesso non sono condivisi, e trovare un modo per rendere più efficace la lotta agli uomini che maltrattano, soprattutto in presenza di denunce”.