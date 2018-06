Cessate il cuoco

A dire “una volta era meglio” ti danno del laudator temporis acti, ma vorrei poter portare per magia un giovane ai tempi in cui il formaggio profumava di stalla, il latte faceva un dito di panna, le uova sapevano davvero di aia e per mangiare male dovevi essere proprio povero, perché tutti, se appena avevano due soldi in tasca, sapevano cosa comprare, come cucinarlo o in che trattorie cercarlo.

Oggi invece si fa un gran parlare di cucina, nascono templi del mangiar bene come Eataly e Fico e alla televisione impazzano le trasmissioni dei cuochi, ma si mangia male. La cultura è come la marmellata: meno ne hai e più la spalmi, e la cultura gastronomica non fa eccezione.

Da “Masterchef” alla “Prova del cuoco”, da “Chef per un giorno” a “Cuochi e fiamme” ci sono più di trenta programmi di cucina nei vari canali tv dove vorrebbero insegnarci a cucinare. Lo credevate che fossero così tanti? Noi che abbiamo mogli così brave ai fornelli che guarirebbero tutti gli anoressici del mondo, noi che ricordiamo commossi i minestroni di nonna Nora, li guardiamo distrattamente, per qualche istante, facendo zapping per saltare la pubblicità. Ma i giovani li adorano.

Quei programmi dove chi spiega non dice mai “mettiamo, aggiungiamo” ma “andiamo a mettere, andiamo ad aggiungere” e dove lo chef, per essere credibile, si deve infuriare come un toro banderillato e umiliare i collaboratori. I giovani li guardano, poi vanno al supermercato e comprano il brodo già fatto nel cartone, le uova sode già sgusciate e i mandarini già sbucciati sui loro vassoietti di plastica, avvolti nella pellicola. Non scherzo. Esistono. E mi viene da ridere.

[email protected]