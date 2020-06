Chalet tra disperati e degrado. La discoteca è terra di nessuno

L’ultimo incendio di inizio marzo aveva gettato nuove ombre e polemiche sul futuro dell’ex discoteca Chalet del parco Valentino. Una terra di nessuno, ritrovo di disperati e di spacciatori. Decisamente tutto il contrario di quella sala da ballo che per anni ha intrattenuto generazioni di ragazzini. Oggi entrare è un gioco da ragazzi e tra corridoi bui e anime erranti sembra quasi di diventare i protagonisti di un film dell’orrore.

Il locale di viale Virgilio, che si è arreso a inizio 2017, ha seguito il triste declino di Rotonda e Fluido. Trasformando il Valentino in un luogo pericoloso, soprattutto al calar del sole. Con i bagni tutti sporchi e devastati, con gli occupanti che hanno anche divelto alcuni dei servizi igienici. E poi le siringhe per bucarsi e i piatti sparsi dappertutto. Infine, i bidoni della spazzatura stracolmi di rifiuti e rovesciati per terra. La giunta Cinque Stelle aveva promesso che i locali sarebbero ripartiti in qualche modo. Al momento è stata di parola con la Rotonda.

