CHAMPIONS. Apre Higuain, chiude Ronaldo: la Juve batte 3-0 il Bayer Leverkusen

Tutto facile all’Allianz Stadium: la Juventus batte 3-0 il Bayer Leverkusen e conquista i primi tre punti di questa edizione della Champions League. Un successo importante in vista del prosieguo della competizione e della sfida all’Inter di questo fine settimana, match fondamentale anche in potenziale chiave scudetto.

LA PARTITA

Il match si è svolto su ritmi abbastanza bassi, con i bianconeri che hanno sbloccato il risultato al 17′ con una conclusione dal limite dell’area di Higuain. Poi poche azioni e tiri in porta: il raddoppio che mette in ginocchio i tedeschi lo firma Bernardeschi, in rete di sinistro dopo una bella azione. Il terzo gol, infine, lo firma il solito Ronaldo, a tempo quasi scaduto, su assist di Dybala. Gli uomini di Sarri raggiungono quota 4 punti in classifica nel girone D, insieme all’Atletico Madrid, vincente a Mosca contro la Lokomotiv (0-2).

IL TABELLINO: JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN 3-0

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (29′ st Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (32′ st Ramsey), Higuain (38′ st Dybala), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Rugani, Rabiot, Demiral. All.: Sarri

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Hradecky; Weiser, Tah, S. Bender, Wendell; Havertz, Aranguiz (35′ st Sinkgraven), Baumgartlinger, Demirbay (1′ st Amiri); Volland, Alario (23′ st Paulinho). A disposizione: Ozcan, Dragovic, Diaby. Allenatore: Bosz

ARBITRO: Collum (Ing)

MARCATORI: 18′ pt Higuain, 17′ st Bernardeschi, 44′ st Ronaldo

NOTE: Ammoniti: Cuadrado (J) Aranguiz (B). Recupero: 1′ e 3′. Calci d’angolo: 4-2 per il Bayer Leverkusen