Champions Donne, Torino si candida per finale 2022 o 2023

Lo Juventus Stadium potrebbe ospitare la finale di Champions League femminile del 2022 o del 2023. La Figc, infatti, ha trasmesso all’Uefa il dossier con la candidatura dell’impianto torinese, predisposto in sinergia tra Governo, Comune di Torino, Juventus e aziende partner.

Per l’Italia sarebbe la seconda finale di Champions donne in pochi anni dopo quella del 2016 a Reggio Emilia ed è notevole la fiducia sul buon esito della candidatura, espressa dal ministro per le politiche giovanili Spadafora, dal presidente federale Gravina e dallo stesso assessore allo Sport del Comune di Torino Finardi.

La decisione del comitato esecutivo dell’Uefa è prevista per il 2 marzo 2020. “Il mio augurio è di arrivare a quell’evento con una legge sul semiprofessionismo già vigente, festeggiando così non solo un importantissimo evento internazionale dentro i nostri confini, ma soprattutto una riforma epocale che il mondo dello sport femminile attende ormai da troppo tempo”, l’auspicio del ministro Spadafora.