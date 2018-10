Champions, Dybala show: 3-0 allo Young Boys

Un altro successo per la formazione di Massimiliano Allegri , che porta a casa la nona vittoria consecutiva tra campionato e coppa, battendo per 3 goal a 0 lo Young Boys. Nonostante la squalifica di Ronaldo, i bianconeri sono riusciti ad ottenere il bis dopo la vittoria in Spagna contro il Valencia.

IL MATCH

Una serata magnifica per Paulo Dybala che conquista lo Stadium mettendo a segno una splendida tripletta. Dopo i primi 5 minuti la Joya bianconera sblocca la gara con un piatto al volo, poi segna ancora altre due volte (33′ e 69′), centrando anche un palo. Nessun pericolo per Szczesny. Numeri pazzeschi per i bianconeri: primo posto nel Gruppo H con sei punti, cinque gol segnati e nessuno incassato.

ULTRA’ BIANCONERI INNEGGIANO A MAROTTA

Cori per Giuseppe Marotta da parte della Curva Sud della Juventus, quella degli ultrà. Al 36′, con il punteggio sul 2-0 in favore dei bianconeri, la frangia più calda del tifo bianconero ha inneggiato all’amministratore delegato bianconero, il cui incarico alla Juventus è vicino alla conclusione dopo 8 anni a Torino.