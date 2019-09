Duro ko per la Juventus femminile in Champions League: l’andata dei sedicesimi di finale termina 0-2 a favore del Barcellona. Sfida decisa da un gol per tempo: a segno Putellas al 39′ e quindi Torrejon al 72′. Le blaugrana sono rimaste anche in 10 nel finale per l’espulsione di Mapi.