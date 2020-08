CHAMPIONS. Juve all’esame Lione, Sarri: “Serve una grande prestazione”

Missione Lisbona. Domani (venerdì 7 agosto, ore 21) la Juventus torna in campo per affrontare il Lione nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. C’è da ribaltare la sconfitta per 1-0 subito in Francia per approdare tra le otto migliori d’Europa. Ecco le parole di Maurizio Sarri e Leonardo Bonucci alla vigilia del match.

LE DICHIARAZIONI DI SARRI (dal profilo Twitter della Juventus):

UNA GRANDE PRESTAZIONE

«Sarà una partita, quella di domani da giocare con grande lucidità. Occorre una grande prestazione, il Lione si è evoluto molto ed è solido in difesa. Higuain e Pjanic? Sono due giocatori in crescita».

SU CR7

«Cristiano Ronaldo si sta allenando nella maniera giusta, ieri ha segnato un gol straordinario in allenamento. Ha fatto tante partite in poco tempo, si è riposato un po’ e adesso si è allenato con intensità e vigore».

DYBALA IN CAMPO?

«Proveremo a recuperare Dybala fino a domattina, al momento sta ancora lavorando con lo staff medico».

CUADRADO DALL’INIZIO

«Probabilmente Cuadrado partirà dall’inizio, vedremo se sulla linea difensiva in posizione più offensiva».

A PORTE CHIUSE

«Giocare senza pubblico, anche domani, non sarà bello, dal campo. La competizione più importante al mondo, la Champions League, lo richiederebbe ancora di più, speriamo che presto ci siano le condizioni affinché i tifosi tornino allo Stadio».

SUL LIONE

«Il Lione difende con intensità ed efficacia e riparte bene, ha giocatori di gamba. Il risultato dell’andata permette loro di impostare la partita secondo le loro caratteristiche. Sarà una partita difficilissima, ma non impossibile».

MISSIONE FINAL 8

«Siamo contenti di aver vinto il campionato forse più difficile della storia della Serie A. Ora sarebbe bellissimo andare in Portogallo alla Final 8, perché significherebbe entrare nell’élite mondiale. Ci teniamo molto».

PARLA BONUCCI:

CONCENTRAZIONE MASSIMA

«Tutti noi, con una parola, un gesto, un’iniezione di energia positiva, possiamo determinare come andrà la partita. La concentrazione è su questa partita, e sulla voglia di ribaltare il risultato; guardiamo solo a noi».

DOPO IL LOCKDOWN

«La Juve vista dopo il lockdown ha fatto vedere buone cose. Questa settimana abbiamo avuto la fortuna di allenarci bene. Domani dovremo giocare da squadra, e buttare in campo il 110%».

OBIETTIVO LISBONA

«Giocare senza i nostri tifosi non sarà bello, ma dovremo mettere in campo una concentrazione ancora superiore per andare a Lisbona».