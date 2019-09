CHAMPIONS. Juve, domani c’è il Bayer allo Stadium: è ballottaggio Higuain-Dybala

Sarri non vuole distrazioni: "Pensare già all'Inter sarebbe un errore clamoroso"

L’Inter? Per ora il derby d’Italia può aspettare. C’è la Champions che incombe. E la sfida, domani sera (alle ore 21), all’Allianz Stadium, conto i tedeschi del Bayer Leverkusen (che in Bundesliga stanno volando, distaccati di un solo punto dal Bayern Monaco). La Juve è a caccia della prima vittoria del girone dopo il mezzo colpaccio sfiorato di Madrid contro l’Atletico. E Maurizio Sarri non vuol sentir parlare di distrazioni.

“UN ERRORE PENSARE GIA’ ALL’INTER”

“Pensare già all’Inter sarebbe un errore clamoroso” sbotta il tecnico bianconero. “Il Bayer – spiega – mi ha sorpreso per la facilità del palleggio, per la capacità di tenere il possesso del pallone, Insomma: sarà una partita di grande impegno”.

LE SCELTE DEL MISTER

Contro i tedeschi, il tecnico toscano dovrebbe affidarsi all’undici che al momento gli sta regalando più certezze. E così: spazio, di nuovo, a Szczesny tra i pali. Alex Sandro si riprenderà la fascia di sinistra, mentre a destra Cuadrado, complici le assenze per infortunio di De Sciglio e Danilo, sembra avere il posto assicurato.

HIGUAIN IN VANTAGGIO SU DYBALA

Giochi chiusi anche a centrocampo dove dovrebbe giocare il trio Pjanic-Khedira-Matuidi, con Ramsey confermato sulla trequarti. In attacco l’unica incertezza riguarda il compagno di reparto di Ronaldo con Higuain che sembra partire in vantaggio su Dybala.