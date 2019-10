CHAMPIONS. Juve, Dybala ribalta la Lokomotiv: finisce 2-1, bianconeri primi

Apre Miranchuk per i russi, risponde l'argentino con due gol in tre minuti nel finale. Gli uomini di Sarri ora a quota 7 punti come l'Atletico

Vittoria e ipoteca sulla qualificazione agli ottavi: la Juventus batte 2-1 la Lokomotiv Mosca grazie alla doppietta di Dybala, che capovolge l’iniziale vantaggio russo firmato Miranchuk. Bianconeri che volano a quota 7 punti nel gruppo D, raggiungendo l’Atletico, vincente nel pomeriggio sul Bayer Leverkusen.

LA PARTITA

E’ la Juve a fare la partita allo Stadium, ma il gioco degli uomini di Sarri è bloccato dalla difesa della Lokomotiv. I russi passano in vantaggio a sorpresa: la sblocca al 30′ Miranchuk, che ha messo in rete dopo la parata di Szczesny sul tiro di Joao Mario in una generale disattenzione della difesa bianconera. Nella ripresa entra Higuain, che porta diverse occasioni pericolose senza però sfondare il muro degli ospiti, che crolla al 77′ a causa di una magia da fuori di Dybala. L’argentino raddoppia due minuti dopo e decide così il match: 2-1 e Juve di nuovo in testa al girone.

IL TABELLINO: JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA 2-1

Reti: 30′ Miranchuk, 77′ Dybala, 79′ Dybala

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (48′ Higuain), Pjanic, Matuidi (65′ Rabiot); Bentancur; Dybala (81′ Bernardeschi), Ronaldo. All. Sarri. A disp. Buffon, Danilo, Rugani, Demiral.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murillo, Krychowiak (83′ Kolomeytsev) , Miranchuk; Eder. All. Semin A disp. Kochenkov, Zhivoglyadov, Kverkvelia, Magkeev, Tugarev, Kulikov.

Arbitro: Sidiropoulos (GRE)

Ammoniti: Matuidi, Cuadrado, Krychowiak, Barinov.