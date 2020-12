CHAMPIONS. La Juve vola al “Camp Nou”: match d’alta quota con il Barcellona

Bianconeri a caccia di un'impresa: battere i blaugrana con almeno tre gol di scarto per scavalcarli in vetta alla classifica del girone

Torna la Champions. E la Juve va a caccia di una piccola impresa: domani sera (alle orre 21), a Barcellona, i bianconeri, già qualificati, sfideranno i blaugrana di Messi per cercare di raggiungerli in vetta alla classifica (a pari punti). E magari superarli.

VINCERE CON ALMENO TRE GOL DI SCARTO

Per acciuffare il primato del girone, l’undici di Pirlo ha una sola opzione: vincere. E potrebbe anche non bastare. Perché per superare i catalani in testa al gruppo, la Juve è chiamata a ribaltare lo 0-2 dell’andata vincendo con almeno tre gol di scarto, oppure con due gol di scarto ma segnando almeno tre gol.

SCOMMESSE: BARCA FAVORITO

Statistiche alla mano, la sfida del Camp Nou sembra tuttavia favorire i padroni di casa, dati a 2,10, con la vittoria degli ospiti a 3,30. Il pareggio è l’opzione meno quotata (a 3,65) tra gli scommettitori.

SFIDA MESSI-RONALDO

Quella di domani, in ogni caso, non sarà “solo” la sfida tra Barca e Juve, ma anche, e soprattutto, quella tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: i due si ritrovano “faccia a faccia” per la prima volta da quando il portoghese ha lasciato il Real Madrid per accasarsi a Torino.

SI RIVEDE BUFFON

Per il big match del Camp Nou (arbitrerà il tedesco Tobias Stiele), Pirlo ha riconvocato Buffon, che torna così respirare l’aria di Champions. Ancora out Chiellini e Demiral.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Questa la lista completa dei convocati. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta; Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski; Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.