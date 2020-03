Champions League femminile, la finale dell’edizione 2022 si giocherà a Torino

L'assessore Finardi: "Orgogliosi, ci auguriamo che sia il definitivo trampolino di lancio per tutto il movimento calcistico femminile"

La finale dell’edizione 2022 della Champions League femminile si giocherà a Torino, all’Allianz Stadium. Questa la decisione presa dall’UEFA nella riunione odierna a Nyon.

FINARDI: “UN TRAMPOLINO DI LANCIO PER IL CALCIO FEMMINILE”

L’assessore allo Sport e Tempo Libero, Roberto Finardi, ha commentato così la notizia su Facebook: “Siamo orgogliosi, preparato dossier vincente. Ci auguriamo che ciò possa essere il definitivo trampolino di lancio per tutto il movimento calcistico femminile. Ringraziamo la FIGC e la UEFA per questa grande opportunità”.

APPENDINO: “EVENTO SPORTIVO DI RILEVANZA MONDIALE”

Anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, si è detta contenta e orgogliosa della notizia: “La nostra città conquista un grande evento sportivo di rilevanza mondiale. Complimenti a tutte le persone che hanno lavorato alla candidatura portandoci fino all’aggiudicazione”.