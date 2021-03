CHAMPIONS LEAGUE. Juve, contro il Porto è missione rimonta. Pirlo: “Come una finale”

Il tecnico in conferenza stampa: "Risultato aperto ma non possiamo commettere errori". Bonucci: "In campo per portare la Juve dove merita"

Per il terzo anno consecutivo il ritorno degli ottavi di Champions League è una missione rimonta per la Juventus. Domani, all’Allianz Stadium, toccherà al Porto, vincente 2-1 all’andata.

PIRLO: “COME UNA FINALE”

Andrea Pirlo, tecnico dei bianconeri, ha analizzato così la partita in conferenza: “Sarà come una finale, sia per noi che per loro. Il risultato è ancora aperto e dovremo essere bravi a ribaltarlo. Affronteremo una squadra molto compatta, avremo poco spazio e tempo per pensare. Servirà molta tecnica e pochi errori, ma anche tanta pazienza”.

“RONALDO? E’ CARICO, SONO LE SUE PARTITE”

Pirlo fa affidamento alla sua punta di diamante, Cristiano Ronaldo, che sogna una serata come quella di due anni fa contro l’Atletico Madrid: “Sono le sue partite, lo ha dimostrato in questi anni – ha commentato il tecnico – E’ carico, ha riposato e non vede l’ora di scendere in campo”.

“NON CI TIRIAMO INDIETRO”

“Pressioni? Non ci tiriamo indietro, sappiamo di avere le carte in regola per passare il turno e vogliamo andare avanti – ha aggiunto Pirlo -. Non possiamo permetterci di sbagliare neanche uno dei 90 minuti. Il futuro? Deciderà la società in base ai risultati, ma io sono tranquillo, lavoro ogni giorno e credo nel progetto”.

BONUCCI: “PORTARE LA JUVE DOVE MERITA”

“Domani scenderemo in campo per portare la Juve dove merita – ha detto invece Leonardo Bonucci -. Vogliamo vincere, siamo una squadra fatta di uomini che sanno prendersi le proprie responsabilità. Dovremo essere attenti e non farci prendere dalla frenesia di dover fare il gol a tutti i costi: il Porto se la giocherà sicuramente dal primo all’ultimo minuto”.