CHAMPIONS LEAGUE. Juve, quanti errori: il Porto vince 2-1

I portoghesi la spuntano con due gol in apertura di primo e secondo tempo, nel finale accorcia Chiesa

Una Juventus opaca cade in Portogallo: il Porto sfrutta gli errori dei bianconeri e vince 2-1 l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Inizio shock per gli uomini di Pirlo: Szczesny e Bentancur non si intendono, Taremi ne approfitta e sotto porta fa 1-0 dopo appena 1′, sfruttando la clamorosa disattenzione della difesa bianconera. La Juve replica poi la partenza “no” anche nella ripresa: è Marega a fare 2-0, dopo appena 19 secondi, al termine di un’azione corale dei padroni di casa. All’81’, quindi, Chiesa va a segno in contropiede su un cross basso di Rabiot.

Il gol in trasferta dell’ex Fiorentina tiene a galla la Juve: al ritorno basterà anche un 1-0 per accedere ai quarti di finale. Appuntamento tra poco meno di tre settimane, a Torino, dove i bianconeri sono chiamati alla rimonta.