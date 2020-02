CHAMPIONS LEAGUE. La Juve cade a Lione: finisce 1-0, decide Tousart

Gli uomini di Sarri vanno ko in terra francese nell'andata degli ottavi. Servirà una rimonta al ritorno, in casa, tra tre settimane

La Juventus inizia male il suo percorso nella fase a eliminazione diretta della Champions League: a Lione i bianconeri vanno ko 1-0.

Partita deludente quella degli uomini di Sarri, che hanno subito tanto soprattutto nella prima frazione di gioco. Dopo un buon avvio i francesi hanno giocato meglio, colpendo prima la traversa con Toko Ekambi e poi segnando il gol del vantaggio con Tousart, con un colpo al volo di sinistro sotto porta. Nella ripresa meglio i bianconeri, ma le chances scarseggiano: solo un tiro di prima di Dybala, fuori di poco e poi tante proteste per due presunti contatti in area, non sanzionati con il calcio di rigore. Servirà una rimonta all’Allianz Stadium, tra tre settimane, per accedere ai quarti di finale.

IL TABELLINO: LIONE-JUVENTUS 1-0

Marcatore: 31′ Tousart

LIONE: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (78′ Tete), Aouar, Tousart, Soares, Cornet (81′ Andersen); Toko Ekambi (66′ Terrier), Dembele. A disp. Tatarusanu, Mendes, Caqueret, Traore. All. Garcia.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (61′ Ramsey), Rabiot (78′ Bernardeschi); Cuadrado (70′ Higuain), Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp. Buffon, Rugani, De Sciglio, Matuidi. All. Sarri.

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Ammoniti: Marcelo, Cornet. Espulsi: nessuno.