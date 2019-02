Champions League, la Juve crolla a Madrid: vince l’Atletico 2-0

La Juventus cade rovinosamente al Wanda Metropolitano di Madrid: trionfa l’Atletico di Simeone, con due reti nei minuti finali di Gimenez e Godin, entrambi arrivati da palle inattive. Ai bianconeri servirà una grande partita di ritorno a Torino per capovolgere l’esito della sfida.

LA PARTITA

Atletico Madrid e Juventus, due squadre quasi a specchio, si studiano per la maggior parte del primo tempo: uniche occasioni la gran botta su punizione di Ronaldo, parata da Oblak, e il tiro da fuori di Thomas, parato anch’esso, da Szczesny. Nel secondo tempo cambia la partita: i bianconeri iniziano a soffrire la pressione, sempre più crescente, degli spagnoli, che sprecano prima una clamorosa chance con Diego Costa che, a tu per tu con il portiere, spara a lato, e con una traversa colpita da Griezmann poco dopo. Al 70′ la squadra di casa finalmente trova la rete con l’ex Morata, che però se la vede annullare per un fallo commesso su Chiellini dopo la revisione al Var. Ma i ragazzi di mister Allegri traballano sempre più, e il tutto culmina al 78′. Dopo una mischia in area è Gimenez, in scivolata, ad insaccare spiazzando l’estremo difensore ospite. Appena 4 minuti dopo arriva anche il raddoppio con Godin, che insacca al volo un pallone vagante in area. Un secondo tempo da dimenticare ha quindi condannato la Juve, che all’Allianz Stadium avrà l’obbligo di vincere con almeno due gol di scarto senza subire gol, altrimenti ne serviranno tre di margine. L’appuntamento è per il 12 marzo a Torino per la gara di ritorno.

IL TABELLINO: ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-0

Reti: 78′ Gimenez (A), 82′ Godin (A).

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Giménez, Godin, Filipe Luis; Saul, Thomas (60′ Lemar), Rodri, Koke (67′ Correa); Diego Costa (58′ Morata), Griezmann. A disp.: Adan, Savic, Arias, Vitolo. All.: Diego Simeone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (72′ Emre Can), Matuidi (84′ Cancelo); Dybala (80′ Bernardeschi), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disp.: Perin, Rugani, Barzagli, Kean. All.: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Zwayer F. (Ger)

Note: ammonito Diego Costa (A), Thomas (A), Alex Sandro (J), Griezmann (A).