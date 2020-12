Champions League, la Juve di Pirlo pesca il Porto agli ottavi

Il doppio confronto si disputerà tra il 16 di febbraio e il 17 marzo del 2021. I bianconeri giocheranno la prima in trasferta

Urna benevola per i bianconeri. Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League: la Juve ha pescato il Porto. Il doppio confronto (i bianconeri giocheranno la prima in trasferta) con i portoghesi, allenati dall’ex Lazio Sergio Conceicao, si disputerà tra il 16 di febbraio e il 17 marzo del 2021.

SCONGIURATO L’ATLETICO

Per la squadra di Pirlo, che ha chiuso il girone al primo posto dopo la vittoria per 3-0 al Camp Nou contro il Barcellona, è andata tutto sommato bene. I bianconeri, infatti, hanno evitato gli abbinamenti più insidiosi come, ad esempio, l’Atletico Madrid o le tedesche.

COSI’ LAZIO E ATALANTA

Per quanto concerne, invece, le altre italiane, brividi per Atalanta e Lazio. I bergamaschi se la vedranno, infatti, col Real Madrid e i biancocelesti con il Bayern Monaco. Da segnalare, infine, due super sfide già agli ottavi: Barcellona-Psg e Atletico Madrid-Chelsea.