Champions League, la Juve espugna il Mestalla anche in 10: 2-0 al Valencia, espulso Ronaldo

Si è conclusa la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League: la Juventus non ha tradito i suoi tifosi, vincendo una partita sofferta e molto importante su un campo molto insidioso: hanno deciso i due calci di rigore di Miralem Pjanic, ma ha rubato la scena il caso Cristiano Ronaldo: il portoghese è stato espulso nel corso del primo tempo e salterà di certo almeno la prossima sfida contro lo Young Boys.

JUVE DOMINANTE NEI PRIMI 30′

La Juve inizia molto bene: nei primi 20 minuti i bianconeri si divorano tre clamorose palle gol: la prima con Mandzukic che sotto porta spara alto dopo aver raccolto un tiro sporcato di Ronaldo, poi sono Khedira e Matuidi a sbagliare sempre a due passi dallo specchio.

L’ESPULSIONE DI RONALDO

Al 29′ l’episodio che cambia la partita e che farà discutere tanto: a palla lontana c’è uno scontro tra CR7 e Murillo, con quest’ultimo che cade a terra. Il portoghese, stizzito, dà una leggera tirata di capelli al difensore per invitarlo a rialzarsi: è questo dettaglio che non sfugge all’addizionale di porta che, dopo essersi confrontato con l’arbitro Byrch, decide di espellere Ronaldo, che lascia il campo quasi in lacrime.

TRE RIGORI A DECIDERE LA SFIDA

Nonostante l’inferiorità numerica i bianconeri trovano il vantaggio nel recupero del primo tempo: fallo di Parejo su Emre Can che si era avventato sul pallone dopo una traversa di Cancelo e Pjanic non sbaglia: le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-0.

Bastano solo 4 minuti dopo il fischio d’inizio del secondo tempo e il direttore di gara assegna un nuovo penalty alla Juve: stavolta è proprio Murillo a trattenere Bonucci sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dal dischetto si presenta ancora il bosniaco ed è 2-0.

Dopo il raddoppio il Valencia prova a spingersi in avanti, ma senza successo: Szczesny compie ottime parate e respinge tutte le offensive degli spagnoli. Il 2-0 resiste anche dopo un terzo rigore, questa volta assegnato nei minuti finali alla squadra di casa: dal dischetto Parejo si fa ipnotizzare dal portiere polacco, che tiene così la porta inviolata.

IL TABELLINO: VALENCIA-JUVENTUS 0-2

RETI: 45′ e 51′ Pjanic (R).

Valencia (4-4-2): Neto; Ruben Vezo (57′ Cheryshev), Murillo, Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes (70′ Piccini); Rodrigo, Batshuayi (70′ Gameiro).

A disp. Domenech, Diakhaby, Torres, Santi Mina. All. Marcelino.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (22′ Emre Can), Pjanic (66′ Douglas Costa, dall’89’ Rugani), Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

A disp. Perin, Benatia, Cuadrado, Dybala. All. Allegri.

Arbitro: Brych F. (Ger)

NOTE: espulso al 29′ pt Ronaldo (J) per gioco scorretto. Ammoniti Parejo (V), Murillo (V), Ruben Vezo (V), Alex Sandro (J), Szczesny (J), Rugani (J). Nel recupero Szczesny para un rigore a Parejo.