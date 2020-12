Champions League, la Juve torna a sorridere: 3-0 alla Dinamo Kiev

Chiesa, Ronaldo e Morata regalano i tre punti ai bianconeri, che salgono a quota 12 in classifica

La Juventus torna a sorridere in Champions League: i bianconeri (già qualificati matematicamente) battono 3-0 la Dinamo Kiev nella quinta giornata della fase a gironi.

Ad aprire le marcature è stato Federico Chiesa, uno dei migliori in campo, al 21′ con un colpo di testa. Il raddoppio è arrivato nella ripresa con il solito Cristiano Ronaldo, a segno di rapina sotto rete. Il 3-0, invece, è stato firmato da Morata al 66′.

Gli uomini di Pirlo salgono a quota 12 punti in classifica: settimana prossima contro il Barcellona i bianconeri devono ribaltare lo 0-2 subito all’andata per qualificarsi agli ottavi da primi in classifica.