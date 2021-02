Champions League, per i bookmaker la Juve può vincere

Dopo gli ormai canonici due mesi di stop invernale ecco che torna la magia della Uefa Champions League. A dicembre la competizione ci aveva salutato con la conclusione della fase a raggruppamenti e con la successiva cerimonia di accoppiamento delle squadre per gli ottavi di finale che iniziano martedì 16 febbraio con le prime due sfide: Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool. Per vedere in campo la prima delle squadre italiane si dovrà attendere la serata di mercoledì con la Juventus impegnata in casa del Porto. Fra le tre italiane, la squadra bianconera è sicuramente quella che ha non soltanto maggiori opportunità di qualificazione ai quarti di finale ma anche di vittoria finale della competizione. La Vecchia Signora ha dimostrato negli ultimi anni di avere tutte le carte in regola per poter centrare il successo finale nel massimo torneo europeo per club ma le è sempre mancato quel guizzo conclusivo, quel colpo di coda che le avrebbe consentito di tornare a essere sul tetto d’Europa.

Chi sono i favoriti alla vittoria della competizione?

E a questo proposito ecco un focus sulle principali squadre accreditate alla vittoria della Champions secondo il punto di vista dei bookmaker. In pole position troviamo i campioni in carica del Bayern Monaco che anche quest’anno sembrano avere una marcia in più rispetto a molte avversarie ancora in corsa nella competizione. In base a quanto ci dicono le quote vincente Champions un ipotetico back to back dei bavaresi è messo in lavagna a meno di 4 volte la posta su diversi operatori. Alle spalle di Robert Lewandowski e compagni troviamo poi l’eterna incompiuta, vale a dire il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola è in un momento di forma strepitoso e sembra ben avviata sin da ora alla conquista della Premier League. Una minore pressione per la conquista del titolo nazionale potrebbe aiutare i Citizens a concentrarsi al meglio per la Coppa Campioni, competizione in cui da qualche anno parte fra le grandi favorite alla vittoria finale ma dove ha sempre deluso nei momenti decisivi. Che il 2021 possa essere l’anno della svolta per il Manchester City? Alla vigilia della gara d’andata degli ottavi l’ipotesi di successo finale nella competizione di Kevin De Bruyne e compagni è proposta dai bookmaker analizzati mediamente a 5 volte la posta. Occhio poi all’altra inglese di altissimo livello, vale a dire i campioni d’Inghilterra del Liverpool che potrebbe puntare sulla riconquista della Champions vista l’opaca stagione in campionato. Il ritorno sul trono d’Europa dei Reds è messo in evidenza anche a 7.50 su alcuni bookmaker con regolare licenza per il gioco on line.

Le opportunità delle italiane in Champions: cosa dicono i bookmakers?

Detto delle principali squadre accreditate, ecco un breve focus sulle ipotesi di trionfo finale in Champions League delle tre squadre italiane in corsa, vale a dire Juve, Lazio e Atalanta. I bianconeri sono quelli che, almeno sulla carta, hanno maggiori chance (fra le squadre italiane) a vincere la Champions League. Ci sono almeno due motivazioni che hanno portato i bookmaker a esprimere questa preferenza: la maggiore esperienza dei bianconeri in questa competizione e l’abbinamento agli ottavi di finale con il Porto che è di certo più soft rispetto a quello cui sono andate incontro Lazio e Atalanta. Al momento l’eventualità di un successo finale bianconero è proposto infatti fra 9 e 13 volte la posta, quote molto basse se messe a confronto con quelle dell’Atalanta e soprattutto con quelle della Lazio. Infatti, la suggestione dell’Atalanta vittoriosa in una ipotetica finale di Champions League è pagata oggi anche 61 volte la posta. Ma occhio alla quota della Lazio che conquista il torneo più importante d’Europa: è a oltre 200 volte la posta su alcuni bookmakers!