Champions League, Ronaldo-Higuain: la Juve stende 2-0 il Bayer Leverkusen

Cinque vittorie ed un solo pareggio: si chiude così la fase a gironi della Champions League della Juventus, con un percorso quasi perfetto. Nonostante l’imbattibilità persa contro la Lazio nella scorsa giornata di campionato, i bianconeri ritornano a sorridere grazie alle reti di Ronaldo ed Higuain, che consegnano i tre punti con una vittoria per 2-0 ai danni del Bayer Leverkusen.

Dopo un primo tempo non facile, nonostante una grande chance sprecata da Higuain davanti al portiere, in cui il Bayer colpisce anche un palo, il secondo tempo risulta decisivo: Rabiot serve Dybala che mette al centro per il comodo tap-in di CR7. La chiude poi il “Pipita” con una conclusione rasoterra che batte per la seconda volta Hradecky.

IL TABELLINO: BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS 0-2

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky, L.Bender, Dragocic, S.Bender, Sinkgraven, Aranguiz, Demirbay (20′ st Baumgartlinger), Bellarabi (21′ st Bailey), Havertz, Diaby, Alario (37′ st Volland). (28 Ozcan, 3 Retsos, 4 Tah, 18 Wendell). All.: Bosz.

Juventus (4-3-1-2): Buffon, Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio, Cuadrado (48′ st Muratore), Pjanic, Rabiot (40′ st Matuidi), Bernardeschi (21′ st Dybala), Higuain, Ronaldo. (1 Szczesny, 12 Alex Sandro, 19 Bonucci, 39 Portanova). All.: Sarri.

Arbitro: Bastien (Francia).

Reti: nel st 30′ Ronaldo, 47′ Higuain.

OTTAVI DI FINALE: LE POSSIBILI AVVERSARIE

La Juventus ha chiuso il gruppo D a 16 punti, come capolista. I bianconeri saranno quindi testa di serie, ed affronteranno una tra le squadre che hanno chiuso al secondo posto nel loro rispettivo girone. Queste le possibili avversarie:

Borussia Dortmund

Chelsea

Lione

Real Madrid

Tottenham