Champions League, il sorteggio: per la Juve in caso di quarti sfida a City o Real

L’urna di Nyon ha decretato il tabellone della Final Eight di Lisbona per la Champions League 2019-20. Il sorteggio, in attesa dei risultati degli ottavi non ancora conclusi, vede coinvolte anche Juventus, Napoli ed Atalanta.

Per i bianconeri, in caso di vittoria nel ritorno contro il Lione, sarà sfida a Manchester City o Real Madrid. In caso di ulteriore successo c’è anche l’opzione derby italiano con il Napoli in semifinale, con i partenopei che dovranno vedersela con il Bayern Monaco o il Chelsea in caso di passaggio contro il Barcellona. Per l’Atalanta, già qualificata, sarà match contro il PSG.