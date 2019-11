CHAMPIONS. Vigilia di Juve-Atletico Madrid, Sarri: “CR7 in crescita, tridente Ronaldo-Higuain-Dybala? Difficile”

Torna la Champions. Alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid (i bianconeri sono già qualificati agli ottavi e con un pareggio per 0-0 o 1-1 sarebbero matematicamente primi nel girone), l’allenatore della Juve, Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di Cristiano Ronaldo: “E’ in crescita, si è allenato con il gruppo. Spero di averlo”. Il tecnico bianconero ha anche fatto il punto su Bernardeschi e De Ligt: “Dipenderà dalla sensazioni, i loro sono infortuni dolorosi”.

NON LEGGO LE CRITICHE, DIVENTEREI MATTO

Poi, rispondendo ad una domanda sul gioco della Juve, il tecnico toscano ha replicato: “Sinceramente cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi capita di imbattermi in qualche articolo di grande intelligenza, ma ogni tanto. Prima ero un talebano perché volevo sempre seguire il mio calcio, adesso non va bene perché devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori. Dovessi ascoltare tutti diventerei matto…”.

BEL RAPPORTO CON RONALDO

Di nuovo, a proposito di Ronalo: “non so che notizie arrivano in Spagna, ma io ho un bel rapporto con lui. Se poi si arrabbia per una sostituzione è positivo, soprattutto per un giocatore che ha vinto tutto, vuol dire che ha ancora motivazioni”. Ieri (domenica, ndr), ha aggiunto Sarri “Cristiano ha fatto la seduta con i compagni e sembra in crescita. Se abbiamo risolto definitivamente il problema lo capiremo tra oggi e domani ma è positivo che ha fatto tutto l’allenamento con i compagni”.

VORREI JUVE PIU’ CONTINUA NEL GIOCO

“Anche io vorrei vedere la squadra più continua in certi atteggiamenti ma devo rendermi conto delle caratteristiche dei giocatori” rilancia poi l’allenatore della Juventus. “Di sicuro – precisa – ci sono margini di miglioramento perché ora facciamo solo a sprazzi di quello che vorremmo fare con continuità”. Di certo, sottolinea “non posso non tenere conto delle caratteristiche dei giocatori, troveremo le migliorie andando avanti”.

ATLETICO DIFFICILE, SIMEONE DA APPLAUSI

“L’Atletico – dice poi dei prossimi avversari della Juve – è una squadra che gioca in un contesto difficile in Spagna con Real e Barcellona. Spesso vince qualcosa, è competitiva, il percorso di Simeone è da applausi. Se fai una gara cercando di non perdere rischi tantissimo, noi non dobbiamo fare calcoli”. L’Atletico, prosegue Sarri “palleggia molto di più, ha qualità tecniche superiori rispetto al passato. Sono difficili da affrontare, lo sono da anni”.

SARA’ UN MATCH COMPLICATO

Per il tecnico bianconero, quello di domani sera, allo Stadium “è un match complicato anche mentalmente perché se pensiamo che siamo già qualificati andiamo incontro a dei problemi. Dobbiamo giocare per ottenere il primo posto”.

TRIDENTE DYBALA-HIGUAIN-CR7? DIFFICILE

E a chi gli chiede che possibilità ci sono di vedere la coppia Higuain-Dybala nel tridente insieme a Ronaldo, l’allenatore toscano taglia corto: “È difficile per le loro caratteristiche. Gonzalo è un attaccante puro, Ronaldo è il centravanti più forte del mondo ma parte da sinistra e Dybala non è un trequartista, è un attaccante”. Poi, si affretta a precisare: “chiaro che in certi momenti della partita siamo disposti a tutto, ma sono situazioni contingenti”.

ABBIAMO TRE ATTACCANTI FORTI PER DUE POSTI

“Abbiamo comunque tre attaccanti forti per due posti e la situazione mi sembra ideale – rimarca Sarri – perché nessuno dei tre potrà fare 60 partite e come si sta vedendo nelle prime parte della stagione, la più problematica per le rotazioni, troveranno spazio tutti. Poi Dybala – conclude l’allenatore dei campioni d’Itaia – è uno che gioca a calcio in maniera fantastica quindi si trova bene con chi sa giocare a calcio. Ma a calcio sa giocare Higuain e molto bene anche Cristiano, quindi non vedo un grande problema”.