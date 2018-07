Chantel Zales, voglia di vacanze: sceglierà ancora l’Italia?

La caliente modella di origine centramericana adora la Costiera Amalfitana e va pazza per il nostro paese

Il sangue latino scorre nelle sue vene, anche se i lunghi capelli biondi farebbero pensare a un’origine nordica: Chantel Zales è una modella tutta curve di Albuquerque, nel New Mexico, i cui genitori sono originari di Messico e Costa Rica.

Cresciuta a Phoenix, è sempre stata una grandissima appassionata di calcio e ha maturato negli anni una vera e propria predilezione per l’Italia. La scorsa estate l’ha trascorsa a Positano e quest’anno potrebbe scegliere nuovamente la Costiera per le meritate vacanze.

Inutile dire che la sua comparsata italiana non ha lasciato indifferenti bagnanti e turisti. Per chi si fosse perso le sue immagini dal vivo, la modella benedetta da Madre Natura con un lato A da urlo ha pensato bene di postare su Instagram tutti i momenti più significativi. Guardare per credere.