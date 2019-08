Charlie Ferrari scrive a Maurizio Sarri: “Guarisci presto, qualsiasi malattia tu abbia”

Un messaggio che scaturisce dal cuore, poche parole per manifestare affetto e vicinanza in un momento non facile. Charlie Ferrari, imprenditore torinese ‘malato’ del Toro, scrive a Maurizio Sarri.

L’imprenditore che con il fratello Giulio e con Piero Chiambretti da oltre vent’anni gestisce “Fratelli La Cozza”, il locale della buona pizza napoletana amato da vip e non, scrive a nome dei tifosi granata.

“Ti abbraccio Maurizio, guarisci presto qualsiasi malattia tu abbia”, è l’incipit del messaggio di Ferrari a Sarri. “I tifosi del Toro ti vogliono bene come tu hai dimostrato di voler bene a loro, andando più volte a Superga a onorare gli Invincibili!“.