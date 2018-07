Charlotte Pirroni, una francesina al settimo cielo

La Francia è campione del mondo e tra le tifose gallette più scatenate ce n’è una davvero speciale: Charlotte Pirroni. La splendida modella, vincitrice del concorso Miss Cote d’Azur, nell’ambiente dei Bleus è di casa visto che è la fidanzata di un neo iridato: Florian Thauvin.

I suoi scatti su Instagram, per la verità, avevano attirato le attenzioni del popolo del web già prima del trionfo della nazionale di Deschamps. Spigliata e…spogliata, Charlotte ha argomenti decisamente interessanti e non ha mai fatto nulla per nasconderli.

Ora i riflettori sono tutti per lei. Una campionessa del web, pronta a spiccare il volo verso una carriera densa di soddisfazioni.