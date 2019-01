Chi pensa che il Chateau de Beauté in Strada dei Biasoni sia un salone di bellezza qualunque dove fare cerette o pulizie del viso, si sbaglia di grosso. Perché questa attività rappresenta, invece, una vera esperienza di bellezza in cui, una volta entrati, è difficile trovare la voglia di uscirne. Elegante, lussuoso, all’avanguardia così come all’avanguardia sono i suoi prodotti per la cura del corpo e del viso, Chateau de Beauté propone servizi e trattamenti effettuati sempre da personale specializzato ed altamente qualificato. Tra i servizi: epilazione tradizionale e progressivamente definitiva per lei e per lui, trattamenti viso e corpo, varie tecniche di massaggio, con l’opportunità di usufruire di vantaggiosi pacchetti d’abbonamento tutto l’anno e particolari proposte nel periodo natalizio. Per chi ha il terrore dello strappo, ecco l’epilazione con pasta di zucchero, una tecnica impeccabile che dura nel tempo. I peli, inoltre, crescono più lentamente, la pelle non si arrossisce e rimane morbidissima. Chicca fra le chicche, la presenza all’interno del salone di una zona benessere, una piccola spa della quale possono usufruire quattro persone al massimo e solo su prenotazione. L’occasione giusta per un percorso fra amici o di coppia dotato di bagno turco e idromassaggio e all’interno del quale vengono organizzati aperitivi e break a base di tisane. Il negozio sarà sempre aperto nelle vigilie di Natale e Capodanno.



Indirizzo: Strada dei Biasoni 1

Telefono: 011.2733131

Orario: 9,30-19,30 (domenica e lunedì chiuso. Chiuso anche il 2 gennaio).